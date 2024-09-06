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Известный болельщик «Чифс» приговорен к 17 годам тюрьмы за ограбления в 7 штатах

Поклонник «Канзас-Сити Чифс» Зейвьер Бабудар, получивший известность под никнеймом ChiefsAholic, был приговорен судом к 17 годам тюремного заключения.

В феврале Бабудар признался в совершении 11 ограблений в 7 штатах на общую сумму в $800 тысяч. Деньги он отмывал через казино.

30-летний Бабудар на протяжении нескольких лет был героем трансляций домашних матчей «Чифс», поскольку приходил на стадион «Арроухед» в костюме волка.

В феврале прошлого года арестованного Бабудара выпустили под залог. После выигрыша $100 тысяч на ставках на матчи «Чифс» он срезал GPS-монитор и скрывался от следствия на протяжении 4 месяцев.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoКанзас-Сити
происшествия
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