Ди-тэкл «Каролины» Деррик Браун выбыл до конца сезона. В прошлом году защитник впервые попал в Матч звезд

Линейный защиты «Каролина Пэнтерс» Деррик Браун выбыл до конца сезона из-за травмы мениска, полученной в игре первого тура против «Нью-Орлеан Сейнтс» (10:47).

В прошлом сезоне Браун установил рекорд для всех линейных защиты в истории НФЛ, оформив 103 захвата за сезон. Игрока выбрали в Матч звезд.

Перед сезоном новый главный тренер «Каролины» Дейв Каналес поставил перед Брауном цель сделать 10 сэков за сезон.