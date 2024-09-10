Пука Накуа пропустит минимум 4 матча из-за травмы колена

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Пука Накуа помещен в резерв для травмированных.

Это значит, что игрок автоматически пропустит ближайшие 4 матча.

После игры с «Детройт Лайонс» в первом туре регулярки футболисту диагностировали растяжение задних крестообразных связок колена.

Прошлый сезон стал для Накуа дебютным в НФЛ. Он установил рекорд для новичков, поймав 105 передач на 1486 ярдов.

«Рэмс» уступили «Лайонс» со счетом 20:26 в овертайме.

Следующие 4 соперника «Рэмс»: «Аризона Кардиналс», «Сан-Франциско Фотинайнерс», «Чикаго Беарс» и «Грин-Бэй Пэкерс».