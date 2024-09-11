На Дешона Уотсона вновь подали в суд за домогательства. НФЛ пока не планирует дисквалифицировать игрока

Квотербек «Кливленд Браунс» Дешон Уотсон обвиняется в сексуальных домогательствах. Инцидент имел место в октябре 2020 года.

В гражданском иске истица заявляет, что во время проходившего на квартире свидания квотербек оголился, потребовал сделать ему массаж, а затем стал приставать. Женщине удалось выпроводить Уотсона из квартиры.

В НФЛ заявили, что пока Уотсон не будет отстранен от матчей, поскольку не заведено уголовное дело.

В августе 2022 года Уотсон уже был дисквалифицирован на 11 матчей и оштрафован на $5 млн после того, как более 20 массажисток обвинили игрока в домогательствах во время сеансов. Все дела, кроме одного, Уотсон уладил в досудебном порядке.

В марте 2022 года Уотсон был обменян из «Хьюстон Тексанс» в «Кливленд Браунс» за три выбора в первом раунде. В новом клубе квотербек подписал полностью гарантированный 5-летний контракт на $230 млн.