«Кливленд» изменил условия контракта Дешона Уотсона. Теперь у клуба $62 млн свободных денег
«Кливленд Браунс» реструктурировали контракт квотербека Дешона Уотсона, что позволило высвободить $35.8 млн под потолком зарплат.
Клуб перевел $44.8 млн из $46-миллионной зарплаты Уотсона на сезон в подъемные. Всего у «Браунс» теперь свободно $62 млн под потолком зарплат.
Большую часть этих денег «Кливленд» отложит на следующее межсезонье. Сейчас «Браунс» превышают потолок зарплат на сезон–2025 на $44 млн. Также истекают контракты у ряда именитых футболистов — ресиверов Амари Купера и Илайджи Мура, раннинбека Ника Чабба и левого тэкла Джедрика Уиллса.
Уотсон был обменян в «Браунс» в 2022 году и подписал беспрецедентный, полностью гарантированный контракт на $230 млн.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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