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«Кливленд» подписал победителя Супербоула Кадериуса Тоуни в тренировочный состав

Ресивер Кадериус Тоуни зачислен в тренировочный состав «Кливленд Браунс».

Тоуни был отчислен из «Канзас-Сити Чифс» 27 августа во время предсезонной чистки состава.

Тоуни был выбран «Нью-Йорк Джайентс» в первом раунде драфта 2021 года, но уже по ходу второго сезона обменян в «Чифс» за право выбора в 3-м и 6-м раундах.

В составе «Канзас-Сити» Тоуни стал двукратным чемпионом Супербоула, хотя в плей-офф сезона–2023 не играл.

В Супербоуле LVII ресивер вернул пант на 65 ярдов, а также поймал тачдаун в четвертой четверти.

В случае перевода в основной состав Тоуни пополнит корпус ресиверов, состоящий из Амари Купера, Джерри Джуди и Илайджи Мура.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoКливленд
Кэдариус Тони
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