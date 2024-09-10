«Кливленд» подписал победителя Супербоула Кадериуса Тоуни в тренировочный состав

Ресивер Кадериус Тоуни зачислен в тренировочный состав «Кливленд Браунс».

Тоуни был отчислен из «Канзас-Сити Чифс» 27 августа во время предсезонной чистки состава.

Тоуни был выбран «Нью-Йорк Джайентс» в первом раунде драфта 2021 года, но уже по ходу второго сезона обменян в «Чифс» за право выбора в 3-м и 6-м раундах.

В составе «Канзас-Сити» Тоуни стал двукратным чемпионом Супербоула, хотя в плей-офф сезона–2023 не играл.

В Супербоуле LVII ресивер вернул пант на 65 ярдов, а также поймал тачдаун в четвертой четверти.

В случае перевода в основной состав Тоуни пополнит корпус ресиверов, состоящий из Амари Купера, Джерри Джуди и Илайджи Мура.