Раннинбек «Кливленда» Ник Чабб пропустит минимум первые 4 матча регулярного сезона

Бегущий «Кливленд Браунс» Ник Чабб начнет сезон в резерве для травмированных. Это означает, что игрок сможет вернуться не раньше 5-го тура регулярного сезона.

Чабб получил тяжелую травму колена в матче 2-го тура прошлого сезона.

Пока Чабб восстанавливается после травмы, его функции на поле будут выполнять Джером Форд, Пьерр Стронг и Дионтей Формен.

Чабб был выбран «Браунс» во втором раунде драфта 2018 года. На протяжении 4 сезонов подряд (2019–2022) он попадал в Матч звезд.