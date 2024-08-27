Раннинбек «Кливленда» Ник Чабб пропустит минимум первые 4 матча регулярного сезона
Бегущий «Кливленд Браунс» Ник Чабб начнет сезон в резерве для травмированных. Это означает, что игрок сможет вернуться не раньше 5-го тура регулярного сезона.
Чабб получил тяжелую травму колена в матче 2-го тура прошлого сезона.
Пока Чабб восстанавливается после травмы, его функции на поле будут выполнять Джером Форд, Пьерр Стронг и Дионтей Формен.
Чабб был выбран «Браунс» во втором раунде драфта 2018 года. На протяжении 4 сезонов подряд (2019–2022) он попадал в Матч звезд.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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