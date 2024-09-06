Тейлор Свифт посетила 14-й матч «Чифс» с начала прошлого сезона
Американская певица Тейлор Свифт посетила матч-открытие регулярного сезона НФЛ на стадионе «Арроухед».
Действующие чемпионы Супербоула «Канзас-Сити Чифс» принимали «Балтимор Рейвенс». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 27:20.
Эти же команды встречались в прошлогоднем финале Американской конференции. Тогда «Чифс» победили со счетом 17:10.
Матч против «Балтимора» стал 14-м, который посетила Свифт с начала прошлого сезона. В 11 из них «Чифс» одержали победу.
Свифт встречается с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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