Тейлор Свифт посетила 14-й матч «Чифс» с начала прошлого сезона

Американская певица Тейлор Свифт посетила матч-открытие регулярного сезона НФЛ на стадионе «Арроухед».

Действующие чемпионы Супербоула «Канзас-Сити Чифс» принимали «Балтимор Рейвенс». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 27:20.

Эти же команды встречались в прошлогоднем финале Американской конференции. Тогда «Чифс» победили со счетом 17:10.

Матч против «Балтимора» стал 14-м, который посетила Свифт с начала прошлого сезона. В 11 из них «Чифс» одержали победу.

Свифт встречается с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси.