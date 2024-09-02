  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Рики Пирсолла выписали из больницы. Стрелявший в него 17-летний подросток задержан

Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Рики Пирсолл выписан из больницы после нападения, в результате которого футболист получил огнестрельное ранение в грудь.

Как сообщила мать пострадавшего в соцсетях, пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов.

Пирсолл стал жертвой попытки ограбления в центре Сан-Франциско. Полиция задержала нападавшего, им оказался 17-летний подросток. Он получил легкое ранение из собственного пистолета во время борьбы с Пирсоллом.

23-летний Пирсолл был выбран «Фотинайнерс» под 31-м общим номером на весеннем драфте.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoСан-Франциско
происшествия
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс о ранении Рики Пирсолла: «Дом, работа и обратно домой!»
вчера, 15:52
Ресивер НФЛ из первого раунда драфта получил огнестрельное ранение в грудь. Его пытались ограбить в центре Сан-Франциско
2вчера, 05:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ресивер НФЛ из первого раунда драфта получил огнестрельное ранение в грудь. Его пытались ограбить в центре Сан-Франциско
2вчера, 05:24
Махоумс о Тейлор Свифт: «Она начала рисовать комбинации. Надо будет использовать одну из них»
2531 августа, 16:25
«Спартанцы» в седьмой раз подряд стали чемпионами России по американскому футболу
31 августа, 16:04
Брэндон Айюк подписал с «Сан-Франциско» контракт на $120 млн. Ранее «Фотинайнерс» готовы были обменять ресивера в «Питтсбург»
330 августа, 05:53
Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон
227 августа, 14:22
НФЛ. Третья предсезонная неделя. «Вашингтон» обыграл «Нью-Ингленд» и другие результаты
26 августа, 06:12
«Филадельфия» обменяла ресивера Джахана Дотсона из «Вашингтона»
22 августа, 16:49
НФЛ. Вторая предсезонная неделя. «Денвер» обыграл «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» победил «Нью-Орлеан» и другие результаты
419 августа, 06:16
«Атланта» подписала контракт с Джастином Симмонсом
16 августа, 09:42
Николас Кейдж сыграет Джона Мэддена в фильме про создание серии игр Madden NFL
116 августа, 08:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Чарджерс» продлили контракт с кикером Кэмероном Дикером
31 августа, 19:06
Адори Джексон вернулся в «Джайентс» и подписал годичный контракт
31 августа, 17:03
«Майами» продлил контракт с главным тренером Майком Макдэниелом до конца сезона 2028 года
31 августа, 16:01
Ресивер «Чифс» Маркиз Браун не сыграет в матче первого тура из-за травмы плеча
31 августа, 14:26
«Кэпитал Шаркс» завоевали бронзовые медали чемпионата России
31 августа, 12:10
Ресивер «Чифс» Раши Райс не будет отстранен по ходу сезона–2024 из-за участия в автомобильной аварии
30 августа, 18:50
Ресивер «Цинциннати» Джамарр Чейз хочет зарабатывать на один цент больше своего бывшего однокурсника Джастина Джефферсона
30 августа, 16:48
«Кливленд» изменил условия контракта Дешона Уотсона. Теперь у клуба $62 млн свободных денег
30 августа, 12:48
Защитник «Филадельфии» Джеймс Брэдберри выбыл на 6-8 недель из-за травмы
130 августа, 10:27
Два футболиста «Колтс» будут выступать в регулярном сезоне с защитными накладками на шлем
30 августа, 08:21