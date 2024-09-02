Рики Пирсолла выписали из больницы. Стрелявший в него 17-летний подросток задержан

Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Рики Пирсолл выписан из больницы после нападения, в результате которого футболист получил огнестрельное ранение в грудь.

Как сообщила мать пострадавшего в соцсетях, пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов.

Пирсолл стал жертвой попытки ограбления в центре Сан-Франциско. Полиция задержала нападавшего, им оказался 17-летний подросток. Он получил легкое ранение из собственного пистолета во время борьбы с Пирсоллом.

23-летний Пирсолл был выбран «Фотинайнерс» под 31-м общим номером на весеннем драфте.