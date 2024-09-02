Рики Пирсолла выписали из больницы. Стрелявший в него 17-летний подросток задержан
Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Рики Пирсолл выписан из больницы после нападения, в результате которого футболист получил огнестрельное ранение в грудь.
Как сообщила мать пострадавшего в соцсетях, пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов.
Пирсолл стал жертвой попытки ограбления в центре Сан-Франциско. Полиция задержала нападавшего, им оказался 17-летний подросток. Он получил легкое ранение из собственного пистолета во время борьбы с Пирсоллом.
23-летний Пирсолл был выбран «Фотинайнерс» под 31-м общим номером на весеннем драфте.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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