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Ресивер НФЛ из первого раунда драфта получил огнестрельное ранение в грудь. Его пытались ограбить в центре Сан-Франциско

Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Рики Пирсолл госпитализирован с пулевым ранением в грудную клетку.

Как сообщил полицейский департамент Сан-Франциско, Пирсолл стал жертвой попытки ограбления в 15:37 по местному времени на Юнион-Сквер.

Полиция арестовала подозреваемого в нападении на футболиста.

В соцсетях разошелся видеоролик, на котором запечатлено, как Пирсолл садится в карету скорой помощи.

Врачи сообщили, что состояние Пирсолла тяжелое, но стабильное.

Рики Пирсолл был выбран под 31-м общим номером на весеннем драфте НФЛ из университета Флориды.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoСан-Франциско
происшествия
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