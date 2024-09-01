Ресивер НФЛ из первого раунда драфта получил огнестрельное ранение в грудь. Его пытались ограбить в центре Сан-Франциско

Ресивер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Рики Пирсолл госпитализирован с пулевым ранением в грудную клетку.

Как сообщил полицейский департамент Сан-Франциско, Пирсолл стал жертвой попытки ограбления в 15:37 по местному времени на Юнион-Сквер.

Полиция арестовала подозреваемого в нападении на футболиста.

В соцсетях разошелся видеоролик, на котором запечатлено, как Пирсолл садится в карету скорой помощи.

Врачи сообщили, что состояние Пирсолла тяжелое, но стабильное.

Рики Пирсолл был выбран под 31-м общим номером на весеннем драфте НФЛ из университета Флориды.