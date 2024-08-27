Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон
Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб согласовал условия нового 4-летнего контракта с клубом.
Игрок сможет заработать $136 млн. Из них $100 млн — гарантированная сумма. Подъемные составили рекордные $38 млн.
По средней годовой зарплате ($34 млн) среди ресиверов Лэмб уступает только Джастину Джефферсону из «Миннесота Вайкингс» ($35 млн).
Лэмб бойкотировал тренировки «Ковбоев» в это межсезонье.
За четыре года в НФЛ Лэмб поймал 395 передач на 5,145 ярдов с 32 тачдаунами. Прошлый сезон стал лучшим в его карьере.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости