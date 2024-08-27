Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон

Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб согласовал условия нового 4-летнего контракта с клубом.

Игрок сможет заработать $136 млн. Из них $100 млн — гарантированная сумма. Подъемные составили рекордные $38 млн.

По средней годовой зарплате ($34 млн) среди ресиверов Лэмб уступает только Джастину Джефферсону из «Миннесота Вайкингс» ($35 млн).

Лэмб бойкотировал тренировки «Ковбоев» в это межсезонье.

За четыре года в НФЛ Лэмб поймал 395 передач на 5,145 ярдов с 32 тачдаунами. Прошлый сезон стал лучшим в его карьере.