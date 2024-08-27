  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
2

Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон

Ресивер «Даллас Каубойс» Сиди Лэмб согласовал условия нового 4-летнего контракта с клубом.

Игрок сможет заработать $136 млн. Из них $100 млн — гарантированная сумма. Подъемные составили рекордные $38 млн.

По средней годовой зарплате ($34 млн) среди ресиверов Лэмб уступает только Джастину Джефферсону из «Миннесота Вайкингс» ($35 млн).

Лэмб бойкотировал тренировки «Ковбоев» в это межсезонье.

За четыре года в НФЛ Лэмб поймал 395 передач на 5,145 ярдов с 32 тачдаунами. Прошлый сезон стал лучшим в его карьере.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoДаллас
контракты
logoСиди Лэмб
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кикер «Далласа» Брэндон Обри неофициально повторил рекорд НФЛ по дальности филд-гола. Он забил с 66 ярдов
18 августа, 08:07
«Даллас» подписал эдж-рашера Карла Лоусона
16 августа, 13:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НФЛ. Третья предсезонная неделя. «Вашингтон» обыграл «Нью-Ингленд» и другие результаты
26 августа, 06:12
«Филадельфия» обменяла ресивера Джахана Дотсона из «Вашингтона»
22 августа, 16:49
НФЛ. Вторая предсезонная неделя. «Денвер» обыграл «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» победил «Нью-Орлеан» и другие результаты
419 августа, 06:16
«Атланта» подписала контракт с Джастином Симмонсом
16 августа, 09:42
Николас Кейдж сыграет Джона Мэддена в фильме про создание серии игр Madden NFL
116 августа, 08:30Фото
НФЛ. Первая предсезонная неделя. «Джайентс» обыграли «Детройт», «Балтимор» примет «Филадельфию» и другие матчи
49 августа, 08:00
«Пэтриотс» вышли из переговоров по обмену Брэндона Айюка из «Сан-Франциско»
7 августа, 07:00
Доход НФЛ в прошлом году составил $13 млрд. Каждая команда заработала более $400 млн
19 июля, 13:23
Суд обязал НФЛ выплатить $4.7 млрд за нарушение антимонопольного закона
228 июня, 15:17
ЮФЛ. Полуфинал. «Бирмингем» сыграл с «Мичиганом», «Сент-Луис» встретился с «Сан-Антонио»
110 июня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Бо Никс назначен стартовым квотербеком «Денвера» на регулярный сезон
22 августа, 18:54
«Атланта» подписала с Эй Джеем Терреллом 4-летний контракт на $81 млн
22 августа, 17:51
Аарон Роджерс: «Эти тренировочные сборы были самыми утомительными за последние 7-8 лет»
21 августа, 15:47
Поп-звезда Анитта выступит в перерыве матча «Иглс» — «Пэкерс». Игра пройдет в Бразилии
21 августа, 13:45
«Если ужасный человек будет вам что-то повторять, вы начнете в это верить». Танговаилоа раскритиковал бывшего тренера «Майами»
21 августа, 11:43
Кейлеб Уильямс не примет участия в заключительном матче предсезонки
21 августа, 09:40
Кольт Маккой завершил карьеру после 12 сезонов в НФЛ
20 августа, 20:20
Джастин Херберт вернулся к тренировкам. Квотербек «Чарджерс» пропустил почти месяц из-за травмы стопы
20 августа, 09:41
Джейден Дэниелс объявлен стартовым квотербеком «Вашингтона» на сезон
20 августа, 07:39
«Питтсбург» из-за травм лишился раннинбека и центра. Стартовое нападение команды в предсезонном матче набрало 3 очка за 10 драйвов
19 августа, 15:23