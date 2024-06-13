Квотербек-новичок «Вашингтона» Джейден Дэниелс: «Я еще не звезда. Мне далеко до этого»

Квотербек Джейден Дэниелс, выбранный клубом НФЛ «Вашингтон Коммандерс» под вторым общим номером на весеннем драфте, ответил на вопрос, каково быть звездой в столице страны.

«Я еще не звезда. Мне далеко до этого. Я пока новичок», — сказал Дэниелс.

Дэниелс недавно посетил матч мужской сборной США по футболу, а также исполнил символическую подачу перед началом бейсбольного матча с участием «Вашингтон Нейшнелс».

С 2018 года у «Вашингтона» сменилось 12 стартовых квотербеков.

Дэниелс — действующий обладатель приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом футболе.