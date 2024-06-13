Квотербек-новичок «Вашингтона» Джейден Дэниелс: «Я еще не звезда. Мне далеко до этого»

Теги НФЛ Вашингтон Джейден Дэниелс Американский футбол

Квотербек Джейден Дэниелс, выбранный клубом НФЛ «Вашингтон Коммандерс» под вторым общим номером на весеннем драфте, ответил на вопрос, каково быть звездой в столице страны.

«Я еще не звезда. Мне далеко до этого. Я пока новичок», — сказал Дэниелс.

Дэниелс недавно посетил матч мужской сборной США по футболу, а также исполнил символическую подачу перед началом бейсбольного матча с участием «Вашингтон Нейшнелс».

С 2018 года у «Вашингтона» сменилось 12 стартовых квотербеков.

Дэниелс — действующий обладатель приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом футболе.

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