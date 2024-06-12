Кикер из ЮФЛ Джейк Бейтс получил приглашения на просмотр в 4 клуба НФЛ

Теги НФЛ Вашингтон Балтимор Детройт Грин-Бэй ЮФЛ Мичиган Пэнтерс Американский футбол

Кикер команды ЮФЛ «Мичиган Пэнтерс» Джейк Бейтс приглашен на просмотр в клубы НФЛ «Вашингтон Коммандерс», «Грин-Бэй Пэкерс», «Детройт Лайонс» и «Балтимор Рейвенс».

В минувшем сезоне ЮФЛ Бейтс забил три филд-гола с расстояния в 60+ ярдов, в том числе с 64 ярдов.

У «Коммандерс» нет кикера после отчисления Брэндона Макмануса. В «Рейвенс» играет один из самых высокооплачиваемых кикеров Джастин Такер.

«Мичиган Пэнтерс» в финале конференции ЮСФЛ уступили «Бирмингем Стэллионс».

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