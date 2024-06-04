Бывший тайт-энд «Вашингтона» Логан Томас подпишет контракт с «Сан-Франциско»

Тайт-энд Логан Томас в ближайшее время подпишет контракт с «Сан-Франциско Фотинайнерс».

В новой команде 32-летний Томас будет дублером Джорджа Киттла.

Последние 4 сезона Томас выступал за «Вашингтон Коммандерс». В 2020 году он провел свой лучший сезон: 72 приема мяча, 670 ярдов, 6 тачдаунов.

Томас пришел в НФЛ как квотербек из Технологического университета Вирджинии. На драфте 2014 года его в 4-м раунде выбрали «Аризона Кардиналс».

В 2016 году Томас сменил позицию на тайт-энда.