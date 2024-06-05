Защитник-второгодка «Колтс» порвал ахилл на тренировке и пропустит сезон. В прошлом году он не сыграл из-за травмы колена

Теги НФЛ Индианаполис травмы Американский футбол

Сейфти «Индианаполис Колтс» Дэниел Скотт порвал ахилл на тренировке и пропустит предстоящий сезон.

Скотт был выбран в 5-м раунде драфта–2023. В прошлое межсезонье он порвал крестообразные связки колена и пропустил весь дебютный сезон.

Игрок пришел в НФЛ после пяти лет выступлений в студенческом футболе. За студенческую карьеру он совершил 207 захватов, 7 перехватов и 3 спровоцированных фамбла.

В составе сейфти «Колтс» числятся Джулиан Блэкмон, Ник Кросс, Родни Томас, Тревор Денбоу и Марсел Дэбо.

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