Билли Прайс завершил карьеру в 29 лет из-за легочной эмболии

Бывший линейный нападения «Аризона Кардиналс» Билли Прайс объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

Как написал Прайс в соцсетях, 24 апреля ему провели экстренную хирургическую операцию из-за образовавшихся сгустков крови в легких.

Осложнения в результате легочной эмболии могут привести к летальному исходу, поэтому футболист вынужден закончить с футболом.

Прайс был выбран в первом раунде драфта–2018 командой «Цинциннати Бенгалс». Впоследствии он переходил в «Нью-Йорк Джайентс» и «Аризона Кардиналс». Последний год Прайс оставался в статусе свободного агента.

В 2017 году Прайс получил приз лучшему центру в студенческом футболе.