Даллас Кларк попадет в Кольцо славы «Индианаполиса»

Теги НФЛ Индианаполис Даллас Кларк Американский футбол

Бывший тайт-энд «Индианаполис Колтс» Даллас Кларк по ходу сезона–2024 будет причислен к Кольцу славы клуба.

Кларк был выбран «Индианаполисом» в первом раунде драфта–2003. В пасовом нападении квотербека Пейтона Мэннинга он составил успешное трио вместе с ресиверами Марвином Харрисоном и Реджи Уэйном.

В сезоне–2006 «Колтс» выиграли Супербоул. В финале конференции против «Нью-Ингленд Пэтриотс» Кларк поймал 6 передач на 137 ярдов.

В 2008 году Кларк стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом в истории НФЛ, подписав 6-летний контракт на $41 млн.

По итогам сезона–2009 Кларк в первый и единственный раз попал в Матч звезд и первую символическую сборную.

После «Колтс» тайт-энд выступал за «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Балтимор Рейвенс», а в 2014 году завершил карьеру.

Всего за карьеру Кларк совершил 505 приемов на 5,665 ярдов с 53 тачдаунами.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий