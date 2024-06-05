Си Джей Страуд: «Если бы у Мэттью Стэффорда были такие же возможности, как у Аарона Роджерса, он бы выиграл больше перстней»

Квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд в подкасте ответил на вопрос, чью карьеру он бы хотел повторить — бывшего квотербека «Нью-Йорк Джайентс» Илая Мэннинга или нынешнего квотербека «Нью-Йорк Джетс» Аарона Роджерса.

«Хочется перстней, у Илая их два.

Мы обсуждали это с Томом Брэди, поскольку он для меня настоящий наставник. Он много говорил о своих одноклубниках, о том, как к ним надо относиться. В этом я вижу недостаток Роджерса. Мы не знаем наверняка, как Аарон Роджерс относится к одноклубникам, но я гарантирую, что Том Брэди относится к ним правильно, оттого у него столько перстней.

Если бы вы дали Мэттью Стэффорду те же возможности, что были у Аарона Роджерса, то я гарантирую, он бы выиграл больше перстней. Я бы сказал, три или четыре.

Когда я изучаю игру, то смотрю только [Стэффорда]. Иногда я смотрю Махоумса, поскольку он делает то, что мне нравится, но такому не научишь. А Стэффорд может одним и тем же приемом постоянно тебя обыгрывать. Я большой его поклонник», — рассказал Страуд.

Страуд — действующий лучший новичок в нападении.

Роджерс выиграл один Супербоул по итогам сезона–2010 в составе «Грин-Бэй Пэкерс». Стэффорд выиграл один Супербоул в сезоне–2021 после перехода из «Детройт Лайонс».