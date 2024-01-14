Страуд стал самым молодым квотербеком, когда-либо побеждавшим в матче плей-офф НФЛ

Теги НФЛ Хьюстон Си Джей Страуд Американский футбол

Квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд одержал победу в матче против «Кливленд Браунс» (45–14) и тем самым стал самым молодым квотербеком, побеждавшим в плей-офф.

На момент победы Страуду исполнилось 22 года и 102 дня. Ранее рекорд в течение 20 лет принадлежал Майклу Вику, ему в 2002 году было 22 года и 192 дня.

В матче 9-го тура регулярного сезона Страуд установил рекорд по пасовым ярдам за матч для новичков (470), а также повторил рекорд по пасовым тачдаунам за матч для новичков (5).

Страуд считается фаворитом в борьбе за титул лучшего новичка в нападении. Он был выбран под вторым общим номером на прошлогоднем драфте.

«Тексанс» одержали победу в плей-офф впервые с сезона–2019.

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