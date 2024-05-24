«Иглс» подписали возобновившего карьеру ресивера. В 2017 году он установил рекорд на 40 ярдах

Теги НФЛ Филадельфия Джон Росс Американский футбол

«Филадельфия Иглс» подписали однолетний контракт с 28-летним ресивером Джоном Россом.

Росс не играл в НФЛ с сезона-2021. В прошлом году он объявил о завершении карьеры.

На драфте 2017 года «Цинциннати Бенгалс» выбрали Росса под общим девятым номером после того, как он установил рекорд на съезде скаутов, пробежав 40 ярдов за 4.22 секунды.

Из-за многочисленных травм Росс отыграл за «Бенгалс» всего 21 матч в стартовом составе за 4 сезона. В 2021 году он перешел в «Нью-Йорк Джайентс» и сделал там 11 приемов мяча.

Ранее на этой неделе в «Иглс» образовалась вакансия третьего ресивера после того, как завершил карьеру Деванте Паркер.

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