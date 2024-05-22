Деванте Паркер завершил карьеру через два месяца после подписания контракта с «Иглс»

Теги НФЛ Филадельфия Деванте Паркер Американский футбол

Ресивер «Филадельфия Иглс» Деванте Паркер объявил о завершении карьеры.

Паркер в марте подписал контракт с «Иглс», но объяснил, что хочет больше времени проводить с женой и четырьмя детьми.

Ресивер провел в НФЛ 9 лет после выбора в первом раунде драфта–2015. Первые семь лет карьеры он отыграл за «Майами Дофинс», после чего перешел в «Нью-Ингленд Пэтриотс».

За карьеру 31-летний игрок поймал 402 передачи на 5,660 ярдов с 27 тачдаунами. Лучший сезон был в 2019 году — 72 приема на 1,202 ярда с 9 тачдаунами.

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