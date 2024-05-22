Защитник «Денвера» Дрю Сандерс порвал ахилл и пропустит большую часть сезона

Лайнбекер «Денвер Бронкос» Дрю Сандерс получил травму ахилла на тренировке. Восстановление после операции займет от 6 до 9 месяцев.

Сандерс был выбран «Денвером» на прошлогоднем драфте НФЛ в третьем раунде.

Как сообщает ESPN, защитник получил травму еще в апреле, но известно о ней стало только сейчас. «Бронкос» выбрали лайнбекера Джону Эллисса в третьем раунде драфта этого года уже зная о сроках восстановлении Сандерса.

В прошлом сезоне Сандерс отыграл во всех 17 матчах регулярного сезона, но в стартовом составе выходил только 4 раза. Он играл как на позиции внутреннего, так и внешнего лайнбекера, проведя суммарно 253 снэпа в защите или 23% от общего числа.

В активе Сандерса в сезоне–2023 24 захвата, один захват с потерей ярдов и подбор фамбла.