«Филадельфия» обменяла защитника Хаасона Реддика в «Джетс»

«Нью-Йорк Джетс» приобрели лайнбекера Хассона Реддика у «Филадельфии Иглс» посредством обмена.

За защитника «Джетс» отдали условное право выбора в 3-м раунде драфта–2026. Если Реддик отыграет 67.5% игрового времени и сделает 10 сэков, тогда «Джетс» отдадут право выбора во 2-м раунде драфта–2026.

По последнему году действующего контракта Реддика «Джетс» выплатят $14.5 млн, «Иглс» же выплатили $1 млн бонуса за нахождение в составе.

Ранее «Джетс» потеряли защитника Брайса Хаффа, который на правах свободного агента перешел в «Филадельфию».

29-летний Реддик начинал карьеру в «Аризона Кардиналс». В последние два сезона он выбирался в Матч звезд.

Всего за карьеру Реддик сделал 58 сэков и спровоцировал 16 фамблов.