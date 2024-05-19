«Чифс» в регулярном сезоне–2024 сыграют во все дни недели, кроме вторника. Такого в НФЛ не было с 1927 года

«Канзас-Сити Чифс» получили уникальное расписание на предстоящий регулярный сезон.

Команда Энди Рида проведет матчи во все дни недели, кроме вторника. Помимо привычных для игр НФЛ воскресенья, понедельника и четверга «Чифс» проведут матчи:

29 ноября, в пятницу, когда Amazon будет транслировать матч НФЛ, приуроченный к Черной пятнице (соперником «Канзас-Сити» будет «Лас-Вегас»);

21 декабря, в субботу, когда закончится регулярный сезон в студенческом футболе (соперником «Канзас-Сити» будет «Хьюстон»);

25 декабря, в среду, когда Netflix покажет две рождественских игры (соперником «Канзас-Сити» будет «Питтсбург»).

Последний раз команда НФЛ проводила матчи в 6 разных дня недели в 1927 году. Тогда это были «Нью-Йорк Янкис».

В сезоне–2024 «Чифс» попытаются выиграть третий Супербоул подряд.