«Чифс» в регулярном сезоне–2024 сыграют во все дни недели, кроме вторника. Такого в НФЛ не было с 1927 года

Теги НФЛ Канзас-Сити Американский футбол

«Канзас-Сити Чифс» получили уникальное расписание на предстоящий регулярный сезон.

Команда Энди Рида проведет матчи во все дни недели, кроме вторника. Помимо привычных для игр НФЛ воскресенья, понедельника и четверга «Чифс» проведут матчи:

  • 29 ноября, в пятницу, когда Amazon будет транслировать матч НФЛ, приуроченный к Черной пятнице (соперником «Канзас-Сити» будет «Лас-Вегас»);
  • 21 декабря, в субботу, когда закончится регулярный сезон в студенческом футболе (соперником «Канзас-Сити» будет «Хьюстон»);
  • 25 декабря, в среду, когда Netflix покажет две рождественских игры (соперником «Канзас-Сити» будет «Питтсбург»).

Последний раз команда НФЛ проводила матчи в 6 разных дня недели в 1927 году. Тогда это были «Нью-Йорк Янкис».

В сезоне–2024 «Чифс» попытаются выиграть третий Супербоул подряд.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Третий супер боул подряд? Это было бы здорово.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий