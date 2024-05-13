Регулярный сезон НФЛ–2024 начнется с матча «Канзас-Сити» — «Балтимор»

Инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт представил в соцсетях афишу первого матча регулярного сезона НФЛ–2024.

Действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» на стадионе «Арроухед» примут «Балтимор Рейвенс».

Игра пройдет в ночь с 5 на 6 сентября и начнется в 3:20 по московскому времени.

«Чифс» и «Рейвенс» встречались в финале Американской конференции в январе. «Канзас-Сити» победил со счетом 17:10.

Стартовый квотербек «Балтимора» Ламар Джексон по итогам регулярного сезона–2023 был признан MVP.

Полное расписание на сезон НФЛ опубликует в ночь на 16 мая.