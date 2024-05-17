У «Джетс» рекордное число игр в прайм-тайм на старте сезона. В НФЛ объяснили это фразой «они нам задолжали»

После публикации расписания на регулярный сезон НФЛ стало известно, что «Нью-Йорк Джетс» проведут 6 вынесенных матчей за первые 11 игровых недель.

Это рекорд с момента объединения лиг НФЛ и АФЛ в 1970 году.

У «Джетс» запланированы игры в прайм-тайм против «Сан-Франциско Фотинайнерс» (10 сентября), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (20 сентября), «Баффало Биллс» (15 октября), «Питтсбург Стилерс» (20 октября), «Хьюстон Тексанс» (1 ноября) и «Индианаполис Колтс» (18 ноября).

«Да, очень много игр в прайм-тайм в начале сезона, но «Джетс» нам задолжали. В прошлом году мы все поставили на «Джетс», и когда Аарон Роджерс продержался лишь четыре розыгрыша, для нас всех это было большим обломом», — объяснил вице-президент НФЛ по планированию трансляций Майк Норт.

В прошлом сезоне у «Джетс» было запланировано 5 вынесенных матчей. После травмы Роджерса в первом же матче команда финишировала вне плей-офф с результатом 7–10.