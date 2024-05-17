«Джетс» пытались заменить координатора нападения Натаниэла Хэкетта в это межсезонье (SNY)

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Аарон Роджерс Натаниэл Хэкетт Американский футбол

«Нью-Йорк Джетс» планировали в это межсезонье нанять специалиста, который будет управлять нападением команды вместо координатора Натаниэла Хэкетта. Об этом сообщает региональный нью-йоркский телеканал SNY.

По итогам прошлого сезона «Джетс» финишировали на предпоследнем месте в лиге по набранным очкам за владение (1.13) и на последнем по набранным ярдам за владение (21.8).

«Джетс» набирали всего 15.8 очка за игру и 268.6 ярда за игру.

В самом начале первого матча сезона травму ахилла получил стартовый квотербек Аарон Роджерс. После него в стартовом составе появлялись Зак Уилсон, Тим Бойл и Тревор Симиен.

Хэкетт был приглашен в «Джетс» из-за его опыта работы с Роджерсом, но без него нападения специалиста были худшими в лиге. Нападение «Денвера» в 2023 году финишировало на последнем месте по очкам за игру, а нападение «Джексонвилла» в 2018-м — на предпоследнем.

«Кажется, будто «Джетс» слишком сильно верят в способность Роджерса скорректировать ошибки Хэкетта. Источники говорят, что прошлым летом Роджерс полностью менял назначенные Хэкеттом розыгрыши. В клубе считают, что он сможет так делать и в матчах регулярного сезона. Но это слишком большая ответственность для игрока даже уровня Роджерса. Это не НБА», — говорится в публикации SNY.

Хэкетт работал с Роджерсом в «Грин-Бэй Пэкерс» в должности координатора нападения с 2019-го по 2021-й.

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