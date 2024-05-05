Главный тренер «Пэкерс» порвал грудную мышцу, выполняя жим лежа

Возглавляющий «Грин-Бэй Пэкерс» специалист Мэтт Лафлер вынужден был лечь на хирургическую операцию из-за травмы грудной мышцы.

В интервью The Athletic Лафлер подтвердил, что порвал мышцу во время выполнения жима лежа.

В 2019 году 44-летний тренер порвал ахилл во время игры в баскетбол, что также потребовало операции.

Лафлер возглавляет «Пэкерс» 5 лет. За это время команда трижды выигрывала дивизион, четыре раза выходила в плей-офф и дважды доходила до финала конференции.