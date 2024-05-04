Оделл Бекхэм подписал контракт с «Майами»

«Майами Долфинс» согласовали условия годичного контракта с ресивером Оделлом Бекхэмом.

В предстоящем сезоне Бекхэм сможет заработать до $8.25 млн.

«Долфинс» станут пятой командой в карьере 31-летнего принимающего. За последние три года он выступал за «Кливленд Браунс», «Лос-Анджелес Рэмс» и «Балтимор Рейвенс», при этом провел лишь 28 матчей из-за травм.

В «Майами» Бекхэм станет третьим ресивером после Тайрика Хилла и Джейлена Уоддла. В поздних раундах апрельского драфта «Долфинс» усилили позицию принимающего, выбрав Малика Уошингтона и Таджа Уошингтона.

Бекхэм попадал в Матч звезд в первые три года своей карьеры, выступая за «Нью-Йорк Джайентс».

В сезоне–2021 он выиграл Супербоул в составе «Лос-Анджелес Рэмс», поймав тачдаун и получив травму по ходу финального матча.