Владелец «Долфинс» отказался продавать клуб, стадион и права на Гран-при Майами за $10 млрд

Теги НФЛ Майами Гран-при Майами Американский футбол

Владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс принял решение не продавать команду, стадион «Хард Рок» и права на Гран-при Майами в «Формуле-1» за 10 миллиардов долларов.

С этим предложением на него вышел миллиардер Кен Гриффин, активно инвестирующий в регионе.

«Долфинс» оцениваются в $5.7 млрд — это 11-й показатель в НФЛ.

83-летний бизнесмен приобрел «Долфинс» в 2009 году, суммарно заплатив $1 млрд.

Росс хочет, чтобы его активы остались в семье.

В недавнем опросе футболистов НФЛ «Долфинс» получили самые высокие оценки в лиге за материальную базу.

В прошлом году клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс» был продан за $6.05 млрд.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий