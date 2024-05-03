Владелец «Долфинс» отказался продавать клуб, стадион и права на Гран-при Майами за $10 млрд

Владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс принял решение не продавать команду, стадион «Хард Рок» и права на Гран-при Майами в «Формуле-1» за 10 миллиардов долларов.

С этим предложением на него вышел миллиардер Кен Гриффин, активно инвестирующий в регионе.

«Долфинс» оцениваются в $5.7 млрд — это 11-й показатель в НФЛ.

83-летний бизнесмен приобрел «Долфинс» в 2009 году, суммарно заплатив $1 млрд.

Росс хочет, чтобы его активы остались в семье.

В недавнем опросе футболистов НФЛ «Долфинс» получили самые высокие оценки в лиге за материальную базу.

В прошлом году клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс» был продан за $6.05 млрд.