Бывший корнербек НФЛ Вонтей Дэвис скончался в возрасте 35 лет

Тело бывшего корнербека НФЛ Вонтея Дэвиса было обнаружено в его квартире. Дэвису было 35 лет.

Полиция продолжает расследование случившегося, однако насильственная смерть была исключена.

Дэвис был выбран «Майами Долфинс» в первом раунде драфта–2009. В 2012 году его обменяли в «Индианаполис Колтс».

Момент, когда генменеджер «Долфинс» сообщил Дэвису об обмене в другой клуб, попал в эпизод документального сериала Hard Knocks на HBO и стал резонансным. Узнав об обмене, защитник попросил разрешения позвонить бабушке и брату.

Также Дэвис был знаменит тем, что принял решение о завершении карьеры прямо по ходу матча «Баффало Биллс» — «Лос-Анджелес Чарджерс» в сентябре 2018 года.

Корнербек дважды попадал в Матч звезд, выступая за «Колтс» в 2014-м и 2015-м. Всего за карьеру он сделал 22 перехвата.