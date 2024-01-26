Рахим Моррис возглавил «Атланту». Собеседования на должность проходили Беличик и Врейбел

Теги НФЛ Атланта Билл Беличик Рахим Моррис Американский футбол

Новым главным тренером «Атланта Фэлконс» стал 47-летний специалист Рахим Моррис.

Последние три сезона Моррис проработал в качестве координатора защиты «Лос-Анджелес Рэмс».

В сезонах 2009–2011 Моррис был главным тренером «Тампа-Бэй Бакканирс». В 2010 году его команда закончила сезон с результатом 10–6, но не смогла выйти в плей-офф. Суммарный результат за три года: 17–31.

Моррис уже работал в «Атланте» с 2015-го по 2020-й на разных должностях: ассистент главного тренера, координатор пасовой игры, тренер принимающих и координатор защиты. В сезоне–2020 он стал и.о. главного тренера и в этом качестве выиграл 4 из 11 матчей.

Собеседования на должность главного тренера «Фэлконс» также проходили такие известные специалисты, как Билл Беличик, Джим Харбо и Майк Врейбел.

Моррис стал первым чернокожим главным тренером в истории «Атланты».

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1 комментарий
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Ничего себе, в 33 уже был главным. Маквей, до Маквея)
А так новость означает, что Беличек похоже на этот сезон без работы остается...
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