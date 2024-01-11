Билл Беличик покинет «Пэтриотс» после 24 лет работы в клубе
Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик покинет свой пост, о чем официально будет объявлено сегодня.
Об этом сообщает ряд инсайдеров НФЛ, включая Адама Шефтера и Иэна Рапопорта.
Беличик возглавил «Пэтриотс» в 2000 году и привел команду к победе в 6 Супербоулах.
Минувший сезон (4–13) стал худшим в карьере Беличика и худшим для «Пэтриотс» за 30 лет.
Патриотам желаю взять Врабеля и как можно быстрее перестроиться.
Пит Кэрролл, Ник Сэйбен и ББ в один день. "Черный понедельник" отдыхает просто