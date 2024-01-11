Билл Беличик покинет «Пэтриотс» после 24 лет работы в клубе

Теги Нью-Ингленд НФЛ Билл Беличик Американский футбол

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик покинет свой пост, о чем официально будет объявлено сегодня.

Об этом сообщает ряд инсайдеров НФЛ, включая Адама Шефтера и Иэна Рапопорта.

Беличик возглавил «Пэтриотс» в 2000 году и привел команду к победе в 6 Супербоулах.

Минувший сезон (4–13) стал худшим в карьере Беличика и худшим для «Пэтриотс» за 30 лет.

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5 комментариев
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и все-таки Брэди доказал, что он бы и без Беличика тащил
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Сумасшедшие два дня. Три легендарных тренера ушли со своих должностей.
Патриотам желаю взять Врабеля и как можно быстрее перестроиться.
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Ответ Автомобилист-Екб
и все-таки Брэди доказал, что он бы и без Беличика тащил
ну, Белличик все же защитный мастер, а Бреди - этакий играющий координатор нападения. Неудивительно, что он тащил и без него
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Ну это бомба, а не новость, хотя предпосылки к этому уже были. Но чтобы сразу уволить - неожиданно.
Пит Кэрролл, Ник Сэйбен и ББ в один день. "Черный понедельник" отдыхает просто
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Не тот дед ушёл. Этот мог бы и остаться.
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