Кирк Казинс — о Беличике: «Я бы не стал отказываться от возможности поработать с будущим членом Зала славы»

Теги НФЛ Билл Беличик Кирк Казинс Американский футбол

Квотербек «Миннесота Вайкингс» Кирк Казинс высказался о потенциальном сотрудничестве с главным тренером «Нью-Ингленд Пэтриотс» Биллом Беличиком.

«Я бы не стал отказываться от возможности поработать с будущим тренером из Зала славы, но посмотрим, что будет в марте. Сейчас слишком много неизвестных вводных», — сказал Казинс в интервью CBS Sports.

Казинс выходит на рынок свободных агентов и может подписать контракт с любым клубом НФЛ.

«Атланта» считается фаворитом на подписание Беличика, вскоре специалист пройдет там второе собеседование.

35-летний Казинс за карьеру 4 раза попадал в Матч звезд, но одержал только одну победу в плей-офф.

В прошедшем сезоне он был в числе лидеров по пасовому рейтингу (103.8, 18 тачдаунов, 5 перехватов), но завершил сезон досрочно из-за травмы.

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1 комментарий
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Поработать-то можно, но зачем?
Он закончился, как тренер.
И он всегда был специалистом по защите. Атаку Брэди вывозил.
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