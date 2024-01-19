Кирк Казинс — о Беличике: «Я бы не стал отказываться от возможности поработать с будущим членом Зала славы»

Квотербек «Миннесота Вайкингс» Кирк Казинс высказался о потенциальном сотрудничестве с главным тренером «Нью-Ингленд Пэтриотс» Биллом Беличиком.

«Я бы не стал отказываться от возможности поработать с будущим тренером из Зала славы, но посмотрим, что будет в марте. Сейчас слишком много неизвестных вводных», — сказал Казинс в интервью CBS Sports.

Казинс выходит на рынок свободных агентов и может подписать контракт с любым клубом НФЛ.

«Атланта» считается фаворитом на подписание Беличика, вскоре специалист пройдет там второе собеседование.

35-летний Казинс за карьеру 4 раза попадал в Матч звезд, но одержал только одну победу в плей-офф.

В прошедшем сезоне он был в числе лидеров по пасовому рейтингу (103.8, 18 тачдаунов, 5 перехватов), но завершил сезон досрочно из-за травмы.