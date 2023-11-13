Победа «Хьюстона» на последних секундах принесла беттору $5.5 млн
Беттор во Флориде выиграл $5.5 млн, поставив $500 тысяч на экспресс из 4 событий в матче 10-го тура регулярки НФЛ «Цинциннати Бенгалс» — «Хьюстон Тексанс».
События были следующими:
- «Хьюстон Тексанс» победят «Цинциннати Бенгалс»
- Тотал в матче больше 44.5 очка
- Раннинбек «Тексанс» Девин Синглтери занесет тачдаун
- Тотал выносных ярдов Синглтери больше 51.5 ярда
Синглтери набрал 150 ярдов с тачдауном, а «Тексанс» победили со счетом 30–27, забив победный филд-гол на последних секундах.
Об одной из крупнейших выплат по экспрессу в истории легальных букмекерских контор в США сообщила в своих соцсетях компания Hard Rock.
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