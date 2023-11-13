Победа «Хьюстона» на последних секундах принесла беттору $5.5 млн

Беттор во Флориде выиграл $5.5 млн, поставив $500 тысяч на экспресс из 4 событий в матче 10-го тура регулярки НФЛ «Цинциннати Бенгалс» — «Хьюстон Тексанс».

События были следующими:

«Хьюстон Тексанс» победят «Цинциннати Бенгалс»

Тотал в матче больше 44.5 очка

Раннинбек «Тексанс» Девин Синглтери занесет тачдаун

Тотал выносных ярдов Синглтери больше 51.5 ярда

Синглтери набрал 150 ярдов с тачдауном, а «Тексанс» победили со счетом 30–27, забив победный филд-гол на последних секундах.

Об одной из крупнейших выплат по экспрессу в истории легальных букмекерских контор в США сообщила в своих соцсетях компания Hard Rock.