Победа «Хьюстона» на последних секундах принесла беттору $5.5 млн

Теги НФЛ Хьюстон Девин Синглтери Американский футбол

Беттор во Флориде выиграл $5.5 млн, поставив $500 тысяч на экспресс из 4 событий в матче 10-го тура регулярки НФЛ «Цинциннати Бенгалс» — «Хьюстон Тексанс».

События были следующими:

  • «Хьюстон Тексанс» победят «Цинциннати Бенгалс»
  • Тотал в матче больше 44.5 очка
  • Раннинбек «Тексанс» Девин Синглтери занесет тачдаун
  • Тотал выносных ярдов Синглтери больше 51.5 ярда

Синглтери набрал 150 ярдов с тачдауном, а «Тексанс» победили со счетом 30–27, забив победный филд-гол на последних секундах.

Об одной из крупнейших выплат по экспрессу в истории легальных букмекерских контор в США сообщила в своих соцсетях компания Hard Rock.

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