Аарон Роджерс приступил к тренировкам в «Джетс» через 11 недель после операции на ахилле

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс вернулся к тренировкам в составе команды.

Пока игрок занимается в бесконтактном режиме. Теперь у «Джетс» есть 21 день для того, чтобы перевести Роджерса из резерва для травмированных в основной состав. В противном случае квотербек останется в резерве до окончания сезона.

Роджерс, которому в субботу исполнится 40 лет, порвал ахилл в матче 1-го тура регулярки. Ему провели инновационную хирургическую операцию.

Ранее Роджерс заявлял, что хочет вернуться на поле в нынешнем сезоне, но будет отталкиваться от двух факторов: собственного здоровья и шансов «Джетс» на плей-офф.

«Джетс» потерпели 4 поражения подряд, их результат сейчас 4–7.