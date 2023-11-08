Аарон Роджерс заявил, что вернется на поле в течение 6 недель

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс в шоу Пэта Макафи сказал, что планирует вернуться на футбольное поле в ближайшие полтора месяца.

Роджерс порвал ахилл в первой игре сезона. Ему была проведена хирургическая операция, характер которой квотербек назвал инновационным.

На протяжении последних нескольких недель Роджерс активно бросает мяч на разминках перед матчами «Джетс».

После игры «Джетс» — «Чарджерс» вирусным стал видеоролик, на котором Роджерс отвечает защитнику Дервину Джеймсу, что вернется «через пару недель». Позже квотербек пояснил, что это была шутка и назвал более реалистичные сроки.

Через 6 недель нью-йоркская команда будет играть с «Вашингтон Коммандерс». Встреча пройдет 24 декабря.

На данный момент результат «Джетс» 4–4. Команда занимает третье место в дивизионе и 11-е в конференции. В плей-офф выходят по 7 команд из каждой конференции.