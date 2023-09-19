Роджерс может восстановиться к старту плей-офф в результате инновационной операции

Квотербеку «Нью-Йорк Джетс» Аарону Роджерсу, порвавшему ахилл, провели хирургическую операцию.

После травмы в прессе было объявлено, что Роджерс выбыл до конца сезона.

Как сообщает официальный сайт НФЛ, квотербеку провели операцию по новой технологии, установив внутреннюю скобу, которая может форсировать процесс заживления.

В теории Роджерс может восстановиться за 4 месяца и вернуться к играм плей-офф, если «Джетс» сумеют туда попасть по итогам регулярного сезона.

После травмы Роджерса «Джетс» идут с результатом 1–1.