Кирк Казинс, вероятнее всего, порвал ахилл и выбыл до конца сезона

Стартовый квотербек «Миннесота Вайкингс» Кирк Казинс получил серьезную травму в концовке матча с «Грин-Бэй Пэкерс».

Сегодня футболист должен пройти магнитно-резонансную томографию, но по предварительным данным, у него разрыв ахиллова сухожилия. В случае подтверждения диагноза Казинс пропустит остаток сезона.

На поле Казинса заменил новичок Джейрен Холл, выбранный в 5-м раунде драфта.

Казинс на данный момент занимает третье место в лиге по пасовому рейтингу (103.8), второе место по пасовым ярдам (2,331) и делит первое место по пасовым тачдаунам (18).

По окончании сезона у 35-летнего квотербека заканчивается контракт с «Миннесотой».