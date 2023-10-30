Кирк Казинс, вероятнее всего, порвал ахилл и выбыл до конца сезона

Теги НФЛ Миннесота травмы Кирк Казинс Американский футбол

Стартовый квотербек «Миннесота Вайкингс» Кирк Казинс получил серьезную травму в концовке матча с «Грин-Бэй Пэкерс».

Сегодня футболист должен пройти магнитно-резонансную томографию, но по предварительным данным, у него разрыв ахиллова сухожилия. В случае подтверждения диагноза Казинс пропустит остаток сезона.

На поле Казинса заменил новичок Джейрен Холл, выбранный в 5-м раунде драфта.

Казинс на данный момент занимает третье место в лиге по пасовому рейтингу (103.8), второе место по пасовым ярдам (2,331) и делит первое место по пасовым тачдаунам (18).

По окончании сезона у 35-летнего квотербека заканчивается контракт с «Миннесотой».

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1 комментарий

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vzi
Это просто жесть…
Такой хороший игрок, приятный человек (судя по сериалу Квотербек), такая перспективная команда…
И такая травма.
Жаль.
Сил, удачи Казинсу! и Миннесоте в оставшейся части сезона.
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