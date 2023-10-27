Гаропполо должен вернуться в стартовый состав к матчу с «Детройтом»

Теги НФЛ Лас-Вегас Джимми Гаропполо Американский футбол

Квотербек «Лос-Анджелес Рейдерс» Джимми Гаропполо после пропуска предыдущего матча из-за травмы спины вернулся к тренировочному процессу.

Если не будет рецидива, Гаропполо должен сыграть против «Детройт Лайонс» в 8-м туре.

Гаропполо уже пропустил две с половиной из семи игр «Рейдерс» в нынешнем сезоне. Его подменяли новичок Эйден О’Коннелл и ветеран Брайан Хойер.

В статистике Гаропполо 1,079 пасовых ярдов, 7 тачдаунов и 8 перехватов.

Матч «Лас-Вегас» — «Детройт» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Начало матча — в 3:15 мск.

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