Тарод Тейлор стал первым чернокожим квотербеком в 99-летней истории «Нью-Йорк Джайентс», одержавшим победу в матче
В 7-м туре регулярного сезона НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» обыграли «Вашингтон Коммандерс» со счетом 14–7.
Стартовым квотербеком «Джайентс» в этом матче был Тарод Тейлор, подменявший травмированного Дэниела Джонса.
Таким образом, Тейлор стал первым чернокожим квотербеком «Джайентс», одержавшим победу. Клуб был основан в 1925 году.
В 2017 году Джино Смит стал первым чернокожим квотербеком, когда-либо выходившим в стартовом составе «Джайентс».
В матче против «Коммандерс» 34-летний Тейлор реализовал 18 из 29 передач на 279 ярдов с двумя тачдаунами. На выносе он набрал 25 ярдов.
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