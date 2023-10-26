Тарод Тейлор стал первым чернокожим квотербеком в 99-летней истории «Нью-Йорк Джайентс», одержавшим победу в матче

Теги НФЛ Нью-Йорк Джайентс Тайрод Тэйлор Американский футбол

В 7-м туре регулярного сезона НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» обыграли «Вашингтон Коммандерс» со счетом 14–7.

Стартовым квотербеком «Джайентс» в этом матче был Тарод Тейлор, подменявший травмированного Дэниела Джонса.

Таким образом, Тейлор стал первым чернокожим квотербеком «Джайентс», одержавшим победу. Клуб был основан в 1925 году.

В 2017 году Джино Смит стал первым чернокожим квотербеком, когда-либо выходившим в стартовом составе «Джайентс».

В матче против «Коммандерс» 34-летний Тейлор реализовал 18 из 29 передач на 279 ярдов с двумя тачдаунами. На выносе он набрал 25 ярдов.

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3 комментария

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Станислав Рынкевич
Ответ pot-man
Вот интересно, в бейсболе победа присуждается стартовому питчеру, а тут куби кот матч заканчивал… 🤔разные подходы
Нет, в АФ тоже стартовому QB. У Роджерса технически в этом сезоне одна победа )
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+1
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pot-man
Вот интересно, в бейсболе победа присуждается стартовому питчеру, а тут куби кот матч заканчивал… 🤔разные подходы
0
0
0
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pot-man
Ответ Станислав Рынкевич
Нет, в АФ тоже стартовому QB. У Роджерса технически в этом сезоне одна победа )
Благодарю, неправильно прочитал. Думал Т.Тейлор вышел по ходу матча. Смутило слово: заменил.
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