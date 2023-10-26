Тарод Тейлор стал первым чернокожим квотербеком в 99-летней истории «Нью-Йорк Джайентс», одержавшим победу в матче

В 7-м туре регулярного сезона НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» обыграли «Вашингтон Коммандерс» со счетом 14–7.

Стартовым квотербеком «Джайентс» в этом матче был Тарод Тейлор, подменявший травмированного Дэниела Джонса.

Таким образом, Тейлор стал первым чернокожим квотербеком «Джайентс», одержавшим победу. Клуб был основан в 1925 году.

В 2017 году Джино Смит стал первым чернокожим квотербеком, когда-либо выходившим в стартовом составе «Джайентс».

В матче против «Коммандерс» 34-летний Тейлор реализовал 18 из 29 передач на 279 ярдов с двумя тачдаунами. На выносе он набрал 25 ярдов.