Парди проходит протокол сотрясения мозга, его участие в игре с «Цинциннати» под вопросом

Теги НФЛ Сан-Франциско травмы Брок Парди Американский футбол

Квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брок Парди попал в отчет о травмированных — у него диагностированы симптомы сотрясения мозга.

Парди не покидал поле во время матча с «Миннесотой». Главный тренер «Фотинайнерс» Кайл Шенахен сказал, что симптомы стали проявляться у квотербека в самолете по дороге домой.

За 7 минут до конца встречи Парди получил удар шлем в шлем от лайнбекера «Вайкингс» Джордана Хикса после того, как самостоятельно вынес мяч.

После этого эпизода Парди реализовал лишь 2 передачи из 5 и бросил 2 перехвата.

У Парди есть время пройти протокол сотрясения и вернуться в строй к игре с «Бенгалс». Если этого не произойдет, в стартовом составе выйдет квотербек Сэм Дарнолд.

Матч «Сан-Франциско» — «Цинциннати» пройдет в воскресенье. Начало матча — в 23:25 мск.

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