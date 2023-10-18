«Иглс» подписали семикратного участника Матча звезд
Ресивер Хулио Джонс подписал однолетний контракт с «Филадельфией».
34-летний Джонс из действующих футболистов НФЛ набрал больше всех ярдов на приеме за карьеру — 13,629. Также он 7 раз попадал в Матч звезд.
«Иглс» недавно поместили в резерв для травмированных принимающего Куэза Уоткинса. До подписания Джонса в клубе устроили просмотр свободным агентам Маркезу Коллоуэю и Дезмону Пэтмону.
В «Филадельфии» Джонс воссоединится с Эй Джеем Брауном, с которым выступал в «Теннесси».
Для Хулио Джонса это будет 4-й клуб за 4 года.
Большую часть карьеры ресивер провел в «Атланте», где установил клубные рекорды по ярдам на приеме (12,896), приемам мяча (848), приемам за сезон (136), ярдам на приеме за сезон (1,871), 100-ярдовым играм (58) и 1000-ярдовым сезонам (7).
«Филадельфия» на данный момент имеет результат 5–1.
Мне повезло однажды видеть его игру за Атланту вживую на стадионе.