«Иглс» подписали семикратного участника Матча звезд

Ресивер Хулио Джонс подписал однолетний контракт с «Филадельфией».

34-летний Джонс из действующих футболистов НФЛ набрал больше всех ярдов на приеме за карьеру — 13,629. Также он 7 раз попадал в Матч звезд.

«Иглс» недавно поместили в резерв для травмированных принимающего Куэза Уоткинса. До подписания Джонса в клубе устроили просмотр свободным агентам Маркезу Коллоуэю и Дезмону Пэтмону.

В «Филадельфии» Джонс воссоединится с Эй Джеем Брауном, с которым выступал в «Теннесси».

Для Хулио Джонса это будет 4-й клуб за 4 года.

Большую часть карьеры ресивер провел в «Атланте», где установил клубные рекорды по ярдам на приеме (12,896), приемам мяча (848), приемам за сезон (136), ярдам на приеме за сезон (1,871), 100-ярдовым играм (58) и 1000-ярдовым сезонам (7).

«Филадельфия» на данный момент имеет результат 5–1.