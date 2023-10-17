Квотербек-новичок «Колтс», скорее всего, пропустит остаток сезона
Квотербек «Индианаполис Колтс» Энтони Ричардсон пропустит остаток регулярного сезона в случае операции. Об этом сообщил владелец команды Джим Ирсей.
Выбранный под 4-м номером на драфте–2023 Ричардсон растянул плечевой сустав в матче против «Теннесси Тайтенс».
Как сказал Ирсей, врачи рекомендуют сделать операцию, чтобы избежать проблем в долгосрочной перспективе.
Решающее слово будет за футболистом.
В отсутствие Ричардсона роль квотербека исполняет Гарднер Миншью.
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