Квотербек-новичок «Колтс», скорее всего, пропустит остаток сезона

Теги НФЛ Индианаполис травмы Энтони Ричардсон Американский футбол

Квотербек «Индианаполис Колтс» Энтони Ричардсон пропустит остаток регулярного сезона в случае операции. Об этом сообщил владелец команды Джим Ирсей.

Выбранный под 4-м номером на драфте–2023 Ричардсон растянул плечевой сустав в матче против «Теннесси Тайтенс».

Как сказал Ирсей, врачи рекомендуют сделать операцию, чтобы избежать проблем в долгосрочной перспективе.

Решающее слово будет за футболистом.

В отсутствие Ричардсона роль квотербека исполняет Гарднер Миншью.

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