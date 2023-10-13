Стартовые квотербеки «Джайентс» и «Кливленда» не сыграют в ближайшем туре

Квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Дэниел Джонс не сыграет с «Баффало Биллс» в ночь с воскресенья на понедельник из-за травмы шейного отдела.

Джонс получил повреждение в предыдущем матче против «Майами Долфинс». Вместо него стартовым квотербеком команды будет Тарод Тейлор.

Квотербек «Кливленд Браунс» Дешон Уотсон пропустит вторую игру подряд, несмотря на то, что предыдущую неделю команда отдыхала. У Уотсона травма плеча.

Вместо Уотсона против «Сан-Франциско Фотинайнерс» на этот раз сыграет не новичок Дориэн Томпсон-Робинсон, а Пи Джей Уокер.

Матч «Кливленд» — «Сан-Франциско» пройдет в воскресенье. Начало — в 20:00 мск.