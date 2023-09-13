НФЛ. 2-я неделя. «Миннесота» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джэксонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бей Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 15 по 19 сентября пройдут матчи второй недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

2-я неделя

15 сентября

МиннесотаФиладельфия – 3.15

17 сентября

Грин-БэйАтланта – 20.00

Лас-ВегасБаффало – 20.00

СиэтлДетройт – 20.00

Канзас-СитиДжэксонвилл – 20.00

ЧикагоТампа-Бэй – 20.00

Лос-Анджелес ЧарджерсТеннесси – 20.00

ИндианаполисХьюстон – 20.00

БалтиморЦинциннати – 20.00

Нью-Йорк ДжайентсАризона – 23.05

Сан-ФранцискоЛос-Анджелес Рэмс – 23.05

Нью-Йорк ДжетсДаллас – 23.25

ВашингтонДенвер – 23.25

18 сентября

МайамиНью-Ингленд – 3.20

19 сентября

Нью-ОрлеанКаролина – 2.15

КливлендПиттсбург – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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