НФЛ. 2-я неделя. «Миннесота» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи
С 15 по 19 сентября пройдут матчи второй недели регулярного чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
2-я неделя
15 сентября
Миннесота – Филадельфия – 3.15
17 сентября
Грин-Бэй – Атланта – 20.00
Лас-Вегас – Баффало – 20.00
Сиэтл – Детройт – 20.00
Канзас-Сити – Джэксонвилл – 20.00
Чикаго – Тампа-Бэй – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Теннесси – 20.00
Индианаполис – Хьюстон – 20.00
Балтимор – Цинциннати – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Аризона – 23.05
Сан-Франциско – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
Нью-Йорк Джетс – Даллас – 23.25
Вашингтон – Денвер – 23.25
18 сентября
Майами – Нью-Ингленд – 3.20
19 сентября
Нью-Орлеан – Каролина – 2.15
Кливленд – Питтсбург – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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