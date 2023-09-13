НФЛ. 2-я неделя. «Миннесота» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

С 15 по 19 сентября пройдут матчи второй недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

2-я неделя

15 сентября

– – 3.15





17 сентября

– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 23.05





– – 23.05





– – 23.25





– – 23.25





18 сентября

– – 3.20





19 сентября

– – 2.15





– – 3.15





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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