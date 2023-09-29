Танговаилоа и Парсонс попали в число лучших игроков сентября

НФЛ назвала лучших футболистов первого месяца регулярного сезона.

Лучший игрок нападения АФК: квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа (3 победы, 1024 пасовых ярда, 8 тачдаунов, пасовый рейтинг 121.9).

Лучший игрок нападения НФК: раннинбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри (60 выносов, 353 ярда на выносе, 3 тачдауна, 70 ярдов на приеме)

Лучший игрок защиты АФК: лайнбекер «Питтсбург Стилерс» Ти Джей Уотт (6 сэков, 11 захватов, 5 захватов с потерей ярдов, 2 спровоцированных фамбла, 2 подбора фамбла, тачдаун)

Лучший игрок защиты НФК: лайнбекер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс (4 сэка, 12 захватов, 5 захватов с потерей ярдов, 8 ударов квотербеков, спровоцированный фамбл, подбор фамбла)

Лучший игрок спецбригад АФК: кикер «Баффало Биллс» Тайлер Басс (7 из 7 филд-голов, 2 из них с 50+ ярдов, 10 из 10 экстра-пойнтов)

Лучший игрок спецбригад НФК: пантер «Тампа-Бэй Бакканирс» Джейк Камарда (54.9 ярда за пант, 7 пантов в пределах 20-ярдовой линии от зачетной зоны, пант на 74 ярда)