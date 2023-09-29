Танговаилоа и Парсонс попали в число лучших игроков сентября

Теги НФЛ Майка Парсонс Кристиан Маккэффри Ти Джей Уотт Туа Танговаилоа Тайлер Басс Джейк Камарда Американский футбол

НФЛ назвала лучших футболистов первого месяца регулярного сезона.

Лучший игрок нападения АФК: квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа (3 победы, 1024 пасовых ярда, 8 тачдаунов, пасовый рейтинг 121.9).

Лучший игрок нападения НФК: раннинбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кристиан Маккэффри (60 выносов, 353 ярда на выносе, 3 тачдауна, 70 ярдов на приеме)

Лучший игрок защиты АФК: лайнбекер «Питтсбург Стилерс» Ти Джей Уотт (6 сэков, 11 захватов, 5 захватов с потерей ярдов, 2 спровоцированных фамбла, 2 подбора фамбла, тачдаун)

Лучший игрок защиты НФК: лайнбекер «Даллас Каубойс» Майка Парсонс (4 сэка, 12 захватов, 5 захватов с потерей ярдов, 8 ударов квотербеков, спровоцированный фамбл, подбор фамбла)

Лучший игрок спецбригад АФК: кикер «Баффало Биллс» Тайлер Басс (7 из 7 филд-голов, 2 из них с 50+ ярдов, 10 из 10 экстра-пойнтов)

Лучший игрок спецбригад НФК: пантер «Тампа-Бэй Бакканирс» Джейк Камарда (54.9 ярда за пант, 7 пантов в пределах 20-ярдовой линии от зачетной зоны, пант на 74 ярда)

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