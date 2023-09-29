Бактиари поместили в резерв для травмированных. Он уже 3 года не может восстановиться от травмы

Тэкл нападения «Грин-Бэй Пэкерс» Дэвид Бактиари помещен в резерв для травмированных. Теперь он сможет вернуться в строй не раньше игры против «Лос-Анджелес Рэмс» в 9-м туре.

Бактиари порвал крестообразные связки колена в декабре 2020 года. С тех пор ему провели три операции. Игрок пропустил 28 из 53 матчей регулярного сезона, включая три в нынешнем сезоне.

Контракт игрока с «Пэкерс» истекает после следующего сезона. В 2024 году Бактиари обойдется клубу в $40 млн под потолком зарплат.

32-летний Бактиари не планирует завершать карьеру.