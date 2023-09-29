Бактиари поместили в резерв для травмированных. Он уже 3 года не может восстановиться от травмы

Теги НФЛ Грин-Бей Дэвид Бахтиари Американский футбол

Тэкл нападения «Грин-Бэй Пэкерс» Дэвид Бактиари помещен в резерв для травмированных. Теперь он сможет вернуться в строй не раньше игры против «Лос-Анджелес Рэмс» в 9-м туре.

Бактиари порвал крестообразные связки колена в декабре 2020 года. С тех пор ему провели три операции. Игрок пропустил 28 из 53 матчей регулярного сезона, включая три в нынешнем сезоне.

Контракт игрока с «Пэкерс» истекает после следующего сезона. В 2024 году Бактиари обойдется клубу в $40 млн под потолком зарплат.

32-летний Бактиари не планирует завершать карьеру.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий