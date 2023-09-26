Легенда «Джетс» раскритиковала игру квотербека Зака Уилсона

Член Зала славы, бывший квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джо Нэмет критически высказался об игре нынешнего стартового квотербека команды Зака Уилсона.

«Ничего положительного я не увидел. Он ужасно играл», — сказал Нэмет.

В одном из эпизодов Зак Уилсон упал на газон, не дожидаясь контакта с защитником.

«Он просто лег? Рухнул вниз? Что произошло? Я думал, что на поле надо побеждать и исполнять розыгрыши. Он сдался в том розыгрыше? Что произошло? Это отвратительно», — добавил Нэмет.

На вопрос о потенциальном обмене Уилсона в другую команду легендарный квотербек ответил: «Я бы не стал его оставлять. Я достаточно насмотрелся на Зака Уилсона».

Зак Уилсон был выбран под вторым общим номером на драфте 2021 года. После двух сезонов в стартовом составе он стал дублером Аарона Роджерса, но после травмы Роджерса вернулся в старт.

За три игры в нынешнем сезоне Уилсон реализовал 52.4% передач на 467 ярдов с 2 тачдаунами при 4 перехватах. Его пасовый рейтинг (57.0) — самый низкий среди 34 квотербеков, совершивших хотя бы 16 пасовых попыток.

Джо Нэмет выиграл Супербоул с «Джетс» в 1969 году.