НФЛ рассматривает варианты с проведением матчей в Испании и Бразилии

Теги НФЛ Американский футбол

Исполнительный вице-президент НФЛ Питер О’Райлли в интервью ESPN рассказал о расширении Международной серии на Испанию и Бразилию.

«Мы постоянно прорабатываем почву. Какой там стадион? Можем ли мы провести на нём матч? Что с болельщиками? Пока мы не готовы говорить о конкретных датах, но да, мы разрабатываем рынки и выстраиваем отношения», — сказал О’Райлли.

В Испании лига прорабатывает варианты с мадридскими стадионами «Сантьяго Бернабеу» (домашняя арена «Реала») и «Метрополитано» («Атлетико»). В Бразилии матчи могут пройти в городах Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«По всему миру можно найти известные соккерные клубы, которые хотят принимать у себя матчи НФЛ и выстроить отношения с лигой. Нам нужно объединить интересы, и вопрос лишь во времени и подходе», — добавил О’Райлли.

Испанский рынок среди клубов НФЛ получили «Майами Долфинс» и «Чикаго Беарс». Бразильский также зарезервирован за «Долфинс».

В этом году Международная серия насчитывает 5 европейских матчей — три в Лондоне (один на «Уэмбли», два на «Тоттенхэме») и два во Франкфурте.

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